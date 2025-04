Incidente tra un'auto e un bus elettrico, la strada parco torna al centro delle polemiche

Nel primo pomeriggio di oggi, 29 aprile, lungo l'ex tracciato ferroviario sul quale svolge servizio la linea V1 La Verde si è verificato un incidente che ha coinvolto un autobus elettrico Tua e una vettura. Fortunatamente, fa sapere l'azienda, non si sono registrati feriti né tra i passeggeri del mezzo pubblico né tra gli occupanti del veicolo privato. Sul posto la polizia locale per effettuare i rilievi di rito. Dalla prima ricostruzione dei fatti, supportata dai dati registrati dai dispositivi di bordo del bus, è emerso che il mezzo della Tua stesse procedendo per via Torrente Piomba “regolarmente con semaforo verde e a una velocità inferiore ai 30 km/h”. La dinamica, informa Tua in una nota, “sembrerebbe attribuire la causa dell’incidente alla condotta dell’automobilista che avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso”.

Va però detto che alcuni cittadini stanno sottolineando come in realtà il semaforo, al momento dell'impatto, fosse lampeggiante. La direzione di Tua Spa si rammarica per quanto accaduto, sebbene non vi siano state conseguenze per le persone, ed esprime il proprio auspicio che episodi del genere possano essere evitati in futuro. Alla luce di ciò, Tua Spa rinnova l’invito a tutti i cittadini nel prestare la massima attenzione e nel rispettare rigorosamente la segnaletica stradale, in particolare in presenza di impianti semaforici, perché “solo attraverso comportamenti responsabili è possibile garantire la sicurezza di automobilisti, pedoni e passeggeri trasportati”.