Incidenti stradali: 38enne ferito a San Valentino in Abruzzo Citeriore, è grave

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito in modo grave nel tardo pomeriggio di oggi (1 maggio) a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il giovane, che era a bordo di un'auto, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'altra vettura.

Sbalzato a terra, è stato soccorso dai sanitari del 118, successivamente intubato e poi trasferito con l'elicottero all'ospedale di Pescara in codice rosso per un politrauma. Le forze dell'ordine sono al lavoro per gli accertamenti.