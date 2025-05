Tentato furto di due monopattini e una bici elettrica, 40enne in manette

Nelle prime ore della mattinata odierna i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor di Pescara sono intervenuti in via Piomba, nella zona sud della città, dove hanno tratto in arresto un uomo colto in flagranza di reato mentre tentava di sottrarre alcuni veicoli elettrici di un’abitazione privata.

Erano da poco passate le 4:30 del mattino, quando una pattuglia dell’Arma, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha notato movimenti sospetti nei pressi del garage di una palazzina residenziale.

Avvicinandosi per un controllo, i militari dell'Arma hanno sorpreso due individui intenti a trafugare due monopattini elettrici e una bicicletta elettrica, tutti custoditi all’interno di un box di pertinenza dell’abitazione.

Alla vista dei carabinieri, uno dei due si è dato immediatamente alla fuga, riuscendo a dileguarsi tra le vie limitrofe. L’altro, invece, è stato fermato e tratto in arresto dopo un breve tentativo di resistenza. Si tratta di un cittadino senegalese di circa 40 anni, senza fissa dimora, conosciuto alle forze di polizia. La refurtiva, interamente recuperata grazie al tempestivo intervento dei militari, è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Pescara principale, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata di lunedì 5 maggio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, informata dai militari operanti. L’interessato ha, inoltre, rifiutato che venissero informate le Autorità consolari del suo Paese d’origine.

L’attività investigativa prosegue ora per identificare il complice fuggito e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi registrati in zona nelle ultime settimane.