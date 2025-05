Lite in strada tra ragazzi armati di coltello: due arresti in pieno centro

La polizia di Pescara, nella serata di ieri, ha arrestato due giovani, uno dei quali, nello stesso giorno, era stato anche denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. Verso le 21:30, una pattuglia interveniva in pieno centro dove era in corso una lite in strada tra due giovani, che erano stati segnalati armati di coltello.

Sul posto, i poliziotti non hanno rintracciato le persone segnalate ma, ottenuta una descrizione dei due giovani, immediatamente hanno avviato le ricerche nelle aree limitrofe. L’attività svolta dagli equipaggi permetteva, in breve tempo, di rintracciare e controllare uno dei due partecipanti alla lite, identificandolo in un 29enne. Poco dopo, nei pressi di via Mazzini, veniva rintracciato anche il secondo giovane.

Vistisi scoperti i due, che sin da subito si mostravano insofferenti, tentavano in tutti i modi di eludere il controllo, reagendo con violenza nei confronti degli agenti nel tentativo di allontanarsi. Tale condotta, però, non ha portato i frutti sperati ed entrambi sono stati prontamente bloccati. Solo allora gli agenti li hanno potuti identificare come soggetti già noti alle forze dell'ordine per diversi precedenti.

Il 29enne, inoltre, nel pomeriggio di ieri era stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere, nello specifico un paio di forbici, e per tale motivo denunciato dagli agenti della volante. In considerazione della loro reazione violenta, i due sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, al termine delle attività di rito, condotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.