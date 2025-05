Cade dal cestello, operaio 50enne ferito a Elice

Infortunio sul lavoro questa mattina a Elice, nel Pescarese, dove un operaio di 50 anni, per cause in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un cestello elevatore a terra dopo una caduta di quattro metri.

Soccorso successivamente dai sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza medicalizzata e con l'elicottero, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elisoccorso all'ospedale civile di Pescara con un trauma cranio-facciale e frattura all'arto superiore. Sono in corso accertamenti.