Bomba carta in via Passo della Portella, danneggiata una panchina [FOTO]

Bomba carta in via Passo della Portella nella tarda serata di oggi, 10 giugno. Alcuni ragazzini, di età apparente tra gli 11 e i 12 anni, avrebbero danneggiato una panchina con questo ordigno artigianale, per poi fuggire via. Sul posto si è recata la polizia. E così riesplode la polemica tra i residenti della zona, perché la panchina si trova in un giardino condominiale che, come tale, è privato. Tuttavia, poiché quell'area verde è priva di recinzione, durante la notte diventa ricettacolo di sbandati, drogati e teppisti, creando problemi di ordine pubblico.

"Da tempo - spiega un cittadino a PescaraNews.net - chiediamo che il Comune di Pescara faccia qualcosa perché questo parco va recintato, non ne possiamo più. Purtroppo ci viene risposto che, trattandosi di un'area privata, non è possibile intervenire. Stasera ci siamo proprio spaventati perché questa bomba ha fatto un botto incredibile. Ringraziamo anche gli agenti perché, nonostante le loro problematiche di carenza d'organico, fanno quello che possono: lo apprezziamo molto".