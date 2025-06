Si arrampica sul terrazzo di una casa, giovane gambiano semina il panico in via Monte Sirente

Momenti di panico ieri sera in via Monte Sirente. Un giovane del Gambia, in stato di ebbrezza, avrebbe rincorso una donna di 70 anni cercando di aggredirla e proferendo parole ingiuriose contro di lei. L'anziana è poi riuscita a rientrare nella sua abitazione, mentre sopraggiungevano sul posto due gazzelle dei carabinieri. I militari dell'Arma sono stati chiamati dai residenti, preoccupati dalla situazione perché lo straniero, mezzo nudo, si era anche messo a urinare nei giardini cortilizi adiacenti.

Stando a quanto riferito l'uomo, sempre in preda ai fumi dell’alcol, si sarebbe inoltre arrampicato sul terrazzo della proprietaria della casa situata al primo piano, urlando frasi sconnesse anche dopo l’arrivo delle autorità di polizia. Secondo varie testimonianze, i carabinieri sono rimasti per oltre due ore cercando di calmare il gambiano, che è stato rilasciato la sera stessa. La situazione è infine tornata alla normalità.