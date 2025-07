Sfonda la porta di uno studio del centro e tenta di aggredire gli agenti: arrestato

E’ stato tratto in arresto dagli uomini della Polizia di Stato un 36enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per violazione di domicilio con violenza sulle cose. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, quando alla linea di emergenza è pervenuta la segnalazione, da parte di uno studio del centro città, di un uomo che aveva tentato con violenza di fare accesso nella sede dell’attività professionale, prendendo a calci e pugni la porta. Subito sul posto, gli agenti non hanno rintracciato la persona segnalata ma recuperato uno zaino che l’aggressore aveva abbondonato sul pianerottolo. I poliziotti procedevano quindi a ricostruire la dinamica dei fatti apprendendo come il 36enne aveva tentato di fare accesso con violenza nello studio. Evidenti i segni lasciati sulla porta, dalla furia dell’uomo, con importanti danni alla struttura.

Nel mentre, l’aggressore tornava sui suoi passi con l’intento di portare a compimento quanto iniziato in precedenza, gli agenti, compresa la sua intenzione, riuscivano a bloccarlo. L’uomo, in preda a grande agitazione, opponeva resistenza e minacciava gli operatori di polizia, fino a quando è stato definitivamente fermato e condotto presso gli uffici della Questura. All’esito di quanto accertato l’aggressore è stato tratto in arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per violazione di domicilio aggravata. Su disposizione del pm di turno, il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura fino all’udienza di convalida, che si è svolta nella mattinata ed a seguito della quale è stata disposta la misura della custodia in carcere.