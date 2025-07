Trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, minorenne nei guai

I carabinieri di Francavilla al Mare, la scorsa notte, hanno eseguito un servizio a largo raggio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati connessi al fenomeno della movida giovanile. Nella circostanza, i militari dell'Arma hanno deferito in stato di libertà un minorenne originario della provincia di Pescara trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso. Il ragazzo, dopo aver notato i Carabinieri, lanciava il proprio zainetto contenente l’arma all’interno di una siepe, ma gli uomini in divisa riuscivano a recuperarlo e successivamente procedevano con il sequestro.

Nei guai anche un automobilista del posto, che a seguito di controllo etilometrico veniva trovato con un valore superiore a quello consentito: pertanto si procedeva al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Nel corso del medesimo servizio si procedeva anche a segnalare amministrativamente due ventenni trovati in possesso di marijuana mentre passeggiavano lungo viale Alcione. Le operazioni di controllo sono state estese ulteriormente nei pressi degli esercizi pubblici della costa al fine di garantire il rispetto delle norme sulla cosiddetta zona rossa disposta dalla prefettura di Chieti: di conseguenza venivano identificate 21 persone e ispezionati 10 veicoli.