Sicurezza della circolazione stradale, posto di controllo in via Ferrari: il bilancio

La Polizia locale, diretta dal comandante Danilo Palestini, ha effettuato ieri sera un posto di controllo in via Ferrari. Il servizio rientra tra le azioni programmate dal Corpo e finalizzate a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, con un'attenzione particolare a chi si mette alla guida in condizioni psicofisiche alterate dalla assunzione di alcol e/o droga. I controlli espletati dalla Polizia locale, coordinata dal tenente colonnello Paolo Costantini, hanno portato ad accertare una serie di irregolarità, sia per quanto riguarda i conducenti sia per quanto attiene ai mezzi utilizzati sulle strade della città.

Tra i conducenti sottoposti a controllo è stato accertato che uno dei fermati era al volante in stato di ebbrezza: per lui, 543 euro di sanzione, dieci punti in meno sulla patente e sospensione della patente da tre a sei mesi. Inoltre è stato eseguito il sequestro di un veicolo trovato sprovvisto della copertura assicurativa. Per altri due veicoli, risultati sprovvisti della revisione periodica, è scattata la sanzione e non potranno circolare fino a quando non saranno sottoposti a revisione.

Un conducente, alla vista degli agenti, ha cercato di evitare il controllo, per cui non si è fermato all'alt e si è allontanato rapidamente, dandosi alla fuga nella speranza di far perdere le tracce: la Polizia locale lo ha rintracciato successivamente e l'automobilista è stato contravvenzionato e denunciato. Si tratta di un neopatentato (per cui la pena aumenta), peraltro non nuovo a episodi del genere: per lui denuncia penale per il rifiuto di sottoporsi al test e ritiro immediato della patente ai fini della sospensione.