Smantellato accampamento abusivo in via De Gasperi [FOTO]

È stato smantellato questa mattina un accampamento abusivo situato in via De Gasperi, sotto il rilevato ferroviario, che rappresentava un elemento di degrado dell’intera area. L’intervento è stato effettuato congiuntamente dalla Polizia Locale, coordinata dal Comandante Danilo Palestini, e dalla Polizia di Stato, con il Dirigente dell’ufficio controllo del Territorio - Squadra Volante - Pierpaolo Varrasso.

Le operazioni di bonifica sono state affidate agli operatori di Ambiente Spa, che hanno provveduto allo sgombero completo dell’area, rimuovendo materassi, coperte, rifiuti, cibo e altri materiali abbandonati dagli occupanti. Parte degli oggetti rinvenuti è stata posta sotto sequestro per verificarne la provenienza e accertare se si tratti o meno di refurtiva.

Un’operazione di rilievo, che si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, finalizzate al ripristino della legalità e del decoro urbano in zone particolarmente esposte a fenomeni di degrado. Le attività di monitoraggio e contrasto al degrado proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di intervenire in altri punti sensibili del territorio cittadino, come già accaduto nelle scorse settimane in altri punti della città, dal centro alla periferia. Allo sgombero ha assistito anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha voluto ringraziare direttamente gli operatori impegnati sul posto.

“Ringrazio la Polizia Locale, la Polizia di Stato e gli operatori di Ambiente Spa per il lavoro puntuale ed efficace svolto questa mattina", ha detto il primo cittadino. "Interventi come questo sono fondamentali per restituire dignità e decoro a zone della città che purtroppo vengono spesso prese di mira da malviventi o frequentate da persone senza fissa dimora. Continueremo senza tregua e con la giusta determinazione le attività di controllo e di bonifica su tutto il territorio comunale, perché Pescara merita sicurezza, ordine e rispetto degli spazi pubblici da parte di tutti: la Polizia locale c'è, per raggiungere questi obiettivi, a fianco alle forze dell'ordine. L’Italia sembra essere diventato il Paese nel quale ognuno può fare quello che vuole. A Pescara abbiamo i fari accesi ogni giorno su diverse situazioni, per contrastare questi fenomeni che generano degrado, attraverso una grande collaborazione e cooperazione tra le forze dell’ordine che lavorano in maniera sinergica per portare risultati concreti, come quello di questa mattina”.