Incidenti stradali, motociclista ferito sulla strada per Caprara di Spoltore

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada per Caprara di Spoltore. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elisoccorso e un'ambulanza medicalizzata. Stabilizzato, il motociclista è stato trasportato all'ospedale civile Santo Spirito di Pescara in codice rosso.