Trovati con i coltelli, due giovani denunciati dopo i controlli della Polizia

Proseguono serrati i controlli disposti dal Questore della provincia di Pescara Carlo Solimene che, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e garantire sicurezza, ha predisposto mirati servizi di controllo del territorio, anche in riferimento ai recenti fatti di cronaca.

In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, un 20enne e un 21enne sono stati controllati, dagli agenti delle Volanti e da personale dell’unità cinofila della Gdf, e trovati in possesso di coltelli, il primo di una lama da 10 centimetri, il secondo da 9.

Per entrambi è scattata la denuncia per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. I due giovani sono stati intercettati nell’area dei giardini di Piazza I° Maggio, dove sono stati controllati complessivamente 11 giovani. I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree verdi e nei luoghi di aggregazione giovanile, per poter garantire maggior sicurezza ai cittadini.