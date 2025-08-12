Si blocca il filobus in corso Vittorio Emanuele II

Si è fermato e non riparte, in pieno Corso Vittorio Emanuele II, il filobus che da ieri è in fase di test sulla strada parco e dintorni. Ovviamente questo stop imprevisto sta creando traffico e disagi. La notizia viene data da Pescara Pulita, che aggiunge:

“E pensate che vogliono farlo uscire dalla strada parco per farla arrivare all'aeroporto e a Francavilla passando in mezzo al traffico”.

Sempre Pescara Pulita ricorda che i filobus “anche durante le prove sulla strada parco si sono fermati più volte, molto probabilmente anche a causa del caldo e dei mezzi molto obsoleti dopo anni”.

Foto di Stefano Amicone