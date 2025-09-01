Travolto da un albero durante la potatura, muore uomo ai Colli

Un uomo è morto in seguito ad un incidente che è avvenuto stamane mentre erano in corso le operazioni di potatura di una palma nel giardino di un'abitazione ai Colli di Pescara. Secondo le prime informazioni, la vittima - un parente del proprietario di casa - è stata travolta dalla pianta, che è accidentalmente caduta.

Lanciato l'allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell'uomo, e il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per gli accertamenti del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto è al lavoro la polizia, intervenuta con la squadra volante.