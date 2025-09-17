Partecipa a Pescara News

Riviera nord, 75enne colpisce con la sua auto una macchina in sosta e si ribalta [FOTO]

L'anziana è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, e fortunatamente non è in gravi condizioni

Redazione
Cronaca
Una 75enne si è ribaltata stamane con la sua auto dopo aver colpito un'auto in sosta. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7,30 sulla riviera nord, all'altezza dello stabilimento balneare “La Prora”. La donna era alla guida di una Panda che, per ragioni ancora da chiarire, è finita contro una Mercedes parcheggiata lungo la strada, cappottandosi. 

L'anziana è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, e fortunatamente non è in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Pescara, questi ultimi presenti per regolare il traffico e ricostruire l'esatta dinamica.

