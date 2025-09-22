Sequestrati quindici cani di piccola taglia, erano tenuti in precarie condizioni igieniche

I militari del nucleo carabinieri forestale di Alanno, in collaborazione con il Servizio Sanità animale della Asl di Pescara, intervenuti su segnalazione della sala operativa carabinieri di Penne, hanno effettuato il sequestro di quindici cani di piccola taglia detenuti da un allevatore in precarie condizioni igienico sanitarie in agro del comune di Nocciano. Gli animali erano reclusi in un casolare, in condizioni precarie e incompatibili con la loro natura. I locali erano in pessime condizioni e ricoperti di escrementi e segatura impregnata di urina.

È stato rivenuto, altresì, un chihuahua deceduto già da alcuni giorni. Il proprietario dei cani è stato deferito alla Procura di Pescara per il reato di abbandono di animali e rischia l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 5.000 euro a 10.000 euro. Sono in corso verifiche da parte del personale tecnico della Asl per accertare la causa della morte del chihuahua; circostanza che potrebbe aggravare la posizione del proprietario dei cani con l’ulteriore contestazione del reato più grave di “uccisione di animali”.