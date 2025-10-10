Uxoricidio Lettomanoppello, la testimonianza: "Ha detto 'ho sparato a mia moglie', voleva colpire i carabinieri"

"E' arrivato qui davanti e mi ha detto quello che aveva fatto. Mi ha detto: ho sparato a mia moglie e non so se Ã¨ morta. Ho litigato con mio figlio, lei ha iniziato a urlare contro di me e io ho preso la pistola e gli ho sparato". Questo il racconto della titolare del bar 'Belvedere' di Turrivalignani, dove ieri sera si era asserragliato Antonio Mancini dopo aver ucciso in strada l'ex moglie Cleria Mancini.

"Io non sapevo cosa fare ma ho cercato di stare calma perchÃ© ho visto che era una pistola vera - ha raccontato Alessia - Gli ho versato da bere davanti al bancone e lui mi ha detto che non sarebbe uscito perchÃ© doveva aspettare i carabinieri e doveva sparare a tutti i carabinieri che sarebbero arrivati. Poi si Ã¨ arrabbiato con un cliente che Ã¨ entrato nel bar, si Ã¨ innervosito con questa persona. Come Ã¨ uscito fuori per rincorrerlo, io ho chiuso il bar e mi sono barricata dentro perchÃ© ero da sola. Lui veniva spesso. Era venuto anche la mattina. Spesso veniva il pomeriggio a giocare a carte. Qui non aveva mai avuto momento di nervosismo e non aveva mai dato fastidio a nessuno".