Incendio in un appartamento di via Teramo, intervengono i vigili del fuoco

Ieri, nel primo pomeriggio, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Teramo a seguito di segnalazione di un incendio. Il rogo ha avuto origine nel locale cucina di un appartamento al quinto piano di un fabbricato, per cause ancora in fase di accertamento. L'intervento dei pompieri ha consentito il contenimento delle fiamme al solo locale cucina, evitando che le stesse si propagassero in altri ambienti.

Al momento dell'accaduto non vi erano persone all'interno dell'abitazione, pertanto il personale intervenuto è riuscito ad accedere, con l’ausilio dell’autoscala, dal balcone. L'elevata temperatura ha provocato parziali danni ad una limitata porzione del solaio in corrispondenza del locale interessato dall'incendio, mentre le altre stanze hanno riportato solo danni da fumo.