Trovato con un coltello a serramanico, 30enne denunciato

I carabinieri di Pescara hanno individuato e successivamente denunciato a piede libero un 30enne italiano. Nella notte del 12 ottobre, i militari del Nor, durante un normale controllo alla circolazione stradale in Via Tiburtina, hanno fermato il ragazzo, noto alle forze di polizia, che si mostrava agitato: tale atteggiamento li ha indotti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale che portava al rinvenimento di un coltello a serramanico, che veniva sottoposto a sequestro.

Per tale ragione il 30enne Ã¨ stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Pescara dove, al termine delle formalitÃ di rito, Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ , per porto di armi od oggetti atti ad offendere, alla Procura della Repubblica di Pescara.