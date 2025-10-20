Paura alla sala slot di Spoltore: un uomo entra armato di pistola e minaccia i dipendenti, disarmato dallâ€™addetto alla sicurezza

Entra armato di una pistola in una sala slot minacciando dipendenti e clienti, ma viene disarmato dall'addetto alla sicurezza e arrestato dai carabinieri. Protagonista dell'episodio, avvenuto sabato notte a Spoltore, Ã¨ un 44enne di Pescara giÃ noto alle forze dell'ordine, che dovrÃ rispondere dei reati di detenzione e porto illegale di arma in luogo pubblico e minaccia aggravata. L'uomo, dopo aver minacciato con una pistola l'addetto alla sicurezza del locale, Ã¨ stato disarmato dall'operatore al termine di una breve colluttazione.

Lanciato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano. All'arrivo dei militari, l'arma - una Glock calibro 9x19 con matricola abrasa - Ã¨ stata consegnata dal personale del locale, che l'aveva custodita in cassaforte. Grazie alle indicazioni e alle descrizioni fornite dai presenti, il 44enne Ã¨ stato bloccato a poca distanza, a bordo della sua automobile. Aveva con sÃ© due cartucce calibro 9 per pistola e un grammo di cocaina. Dopo le formalitÃ di rito Ã¨ stato condotto nel carcere di Pescara, in attesa dell'udienza di convalida. Ãˆ stato anche segnalato all'autoritÃ amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.