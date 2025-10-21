Scomparso da 36 ore, giovane ritrovato ferito in una scarpata

Scomparso da quasi 36 ore, Ã¨ stato ritrovato in una scarpata, vivo, ma ferito. Protagonista della vicenda Ã¨ un 25enne di Popoli Terme, Andrea Di Prata, che ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane, mentre erano in corso le ricerche, Ã¨ stato individuato in una zona impervia e montuosa del paese. Al momento Ã¨ in corso il recupero. Stando alle prime informazioni dei soccorritori, avrebbe riportato un politrauma e sarebbe cosciente. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, intervenuto con l'elicottero.

Dopo il recupero, il ragazzo verrÃ trasferito all'ospedale di Pescara. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce ieri mattina, dopo essere uscito di casa. Poi, nel pomeriggio, i genitori avevano presentato la denuncia ai carabinieri. Immediate sono scattate le ricerche, andate avanti per tutta la notte, anche con l'utilizzo dei droni. Le attivitÃ sono poi proseguite in giornata con gli elicotteri e le squadre di terra, fino al ritrovamento, nel pomeriggio.