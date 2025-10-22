Nasconde generi alimentari in uno zainetto, arrestato 34enne per rapina impropria a un supermercato

Nella mattinata di ieri, 21 ottobre, la Polizia di Pescara ha arrestato un 34enne per una rapina avvenuta poco prima allâ€™interno di un supermercato della Tiburtina. Alle ore 12 circa di ieri, in un supermercato della Tiburtina, alcuni dipendenti in servizio sono stati aggrediti fisicamente da un avventore che, dopo aver nascosto generi alimentari allâ€™interno di uno zainetto, vistosi scoperto, ha dato in escandescenza spingendo violentemente un addetto dellâ€™attivitÃ commerciale per poi darsi alla fuga.

I dipendenti sono riusciti ad allertare il numero unico di emergenza 112NUE, richiedendo lâ€™intervento del personale della Questura. Le volanti hanno battuto velocemente la zona ed infine rintracciato la persona segnalata, un 34enne senza fissa dimora. Lâ€™uomo veniva trovato in possesso della refurtiva che veniva immediatamente restituita allâ€™avente diritto. Il 34enne Ã¨ stata quindi tratto in arresto per il reato di rapina impropria.