L'aggressore dell'infermiere torna in ospedale, Asl: "Garantire la tutela"

E' tornato in ospedale il 50enne che ieri era stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un infermiere nel reparto di Ortopedia. L'uomo Ã¨ parente di una paziente ricoverata e oggi Ã¨ andato regolarmente a far visita alla congiunta, ma la sua presenza e il suo atteggiamento, secondo quanto appreso, avrebbero creato apprensione e tensione nel personale. La Asl di Pescara non commenta l'episodio odierno, ma ribadisce la necessitÃ e l'urgenza di "strumenti di tutela piÃ¹ efficaci e tempestivi".

Intanto il direttore dell'Uoc di Ortopedia ha chiesto l'intervento del prefetto e del questore. L'uomo, ieri mattina, per futili motivi, avrebbe spinto a terra e preso a calci un giovane infermiere. Immediato l'intervento degli addetti alla sicurezza dell'ospedale e della polizia. L'operatore, un giovane, estremamente scosso per l'accaduto, Ã¨ stato poi visitato dal personale sanitario, ma non ha riportato conseguenze fisiche significative. Il 50enne, invece, Ã¨ stato denunciato a piede libero e oggi ha potuto fare regolarmente visita alla parente.

La direzione strategica della Asl di Pescara esprime "vicinanza e solidarietÃ al personale del reparto di Ortopedia coinvolto e ribadisce la necessitÃ di garantire, in ogni contesto, la sicurezza e la serenitÃ degli operatori sanitari, condizioni indispensabili per assicurare continuitÃ e qualitÃ dell'assistenza ai cittadini. Nel pieno rispetto delle prerogative delle autoritÃ competenti - prosegue - la direzione ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'urgenza di strumenti di tutela piÃ¹ efficaci e tempestivi, affinchÃ© episodi simili non si ripetano e non compromettano la funzionalitÃ dei reparti e la fiducia della collettivitÃ nel servizio sanitario pubblico".