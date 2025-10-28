Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

L'aggressore dell'infermiere torna in ospedale, Asl: "Garantire la tutela"

Clima di tensione in reparto. Il primario di Ortopedia scrive a prefetto e questore

Redazione
Cronaca
Condividi su:

E' tornato in ospedale il 50enne che ieri era stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito un infermiere nel reparto di Ortopedia. L'uomo Ã¨ parente di una paziente ricoverata e oggi Ã¨ andato regolarmente a far visita alla congiunta, ma la sua presenza e il suo atteggiamento, secondo quanto appreso, avrebbero creato apprensione e tensione nel personale. La Asl di Pescara non commenta l'episodio odierno, ma ribadisce la necessitÃ  e l'urgenza di "strumenti di tutela piÃ¹ efficaci e tempestivi". 

Intanto il direttore dell'Uoc di Ortopedia ha chiesto l'intervento del prefetto e del questore. L'uomo, ieri mattina, per futili motivi, avrebbe spinto a terra e preso a calci un giovane infermiere. Immediato l'intervento degli addetti alla sicurezza dell'ospedale e della polizia. L'operatore, un giovane, estremamente scosso per l'accaduto, Ã¨ stato poi visitato dal personale sanitario, ma non ha riportato conseguenze fisiche significative. Il 50enne, invece, Ã¨ stato denunciato a piede libero e oggi ha potuto fare regolarmente visita alla parente. 

La direzione strategica della Asl di Pescara esprime "vicinanza e solidarietÃ  al personale del reparto di Ortopedia coinvolto e ribadisce la necessitÃ  di garantire, in ogni contesto, la sicurezza e la serenitÃ  degli operatori sanitari, condizioni indispensabili per assicurare continuitÃ  e qualitÃ  dell'assistenza ai cittadini. Nel pieno rispetto delle prerogative delle autoritÃ  competenti - prosegue - la direzione ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'urgenza di strumenti di tutela piÃ¹ efficaci e tempestivi, affinchÃ© episodi simili non si ripetano e non compromettano la funzionalitÃ  dei reparti e la fiducia della collettivitÃ  nel servizio sanitario pubblico". 

"La violenza contro il personale sanitario - conclude la Asl - rappresenta una ferita per l'intera comunitÃ : difendere chi cura significa difendere il diritto alla salute di tutti".

Condividi su:

Seguici su Facebook