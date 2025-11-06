Sostanza urticante a scuola, evacuato il Liceo Mibe di Pescara

Scatta l'emergenza al Liceo artistico Mibe di Pescara, dove una sostanza urticante, in mattinata, si Ã¨ diffusa negli ambienti, provocando malori tra i presenti. La scuola Ã¨ stata evacuata e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, con tre ambulanze, tra cui la medicalizzata, i Vigili del Fuoco, anche con il nucleo Nbcr, e la Polizia.

I sintomi principali, per studenti, docenti e personale, sono stati tosse, bruciore agli occhi e lacrimazione. La sostanza ha provocato malori. La Polizia sta effettuando indagini. Alcuni studenti sono stati accompagnati in Pronto soccorso dai genitori, mentre altri sono stati medicati direttamente sul posto.