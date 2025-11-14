Arrestato un 32enne con oltre 100 grammi di stupefacenti e armi improprie

Un controllo di routine si Ã¨ trasformato in unâ€™operazione significativa per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio pescarese. Nella serata di mercoledÃ¬, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto un 32enne italiano, residente nellâ€™hinterland, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti ed armi improprie.

Lâ€™uomo era stato fermato nel pomeriggio in via Pian delle Mele mentre si trovava alla guida della propria utilitaria. I militari, insospettiti dallâ€™atteggiamento particolarmente nervoso del conducente durante il controllo, hanno proceduto con una perquisizione personale. Lâ€™intuizione si Ã¨ rivelata fondata: nelle tasche dellâ€™automobilista sono stati rinvenuti 11 grammi di cocaina ed un coltello a serramanico, immediatamente sequestrati.

Il comportamento dellâ€™uomo ed il primo rinvenimento hanno spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione anche alla sua abitazione, situata in un comune limitrofo. Ãˆ qui che lâ€™operazione ha assunto proporzioni ben piÃ¹ rilevanti. Allâ€™interno dellâ€™appartamento, infatti, i militari hanno trovato ulteriori 90 grammi di cocaina, 55 grammi di hashish, tre coltelli a serramanico e una pistola lanciarazzi calibro 22, priva di matricola, su cui sono in corso ulteriori verifiche tecniche per accertarne la provenienza ed il possibile utilizzo.

Tutto il materiale Ã¨ stato sequestrato e messo a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria, mentre il 32enne, risultato incensurato, Ã¨ stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Dopo le formalitÃ di rito, lâ€™uomo Ã¨ stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni della magistratura. Lâ€™operazione si inserisce nel quadro dei controlli intensificati delle forze dellâ€™ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio, particolarmente attivo nelle zone periferiche e nei principali assi viari della cittÃ . Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti del soggetto con reti di distribuzione piÃ¹ ampie o con altre attivitÃ illecite.