Preleva da uno scaffale varie confezioni di profumi, arrestato per rapina impropria

Nella serata di ieri, un uomo Ã¨ entrato in un negozio di Corso Vittorio Emanuele prelevando da uno scaffale varie confezioni di profumi che infilava allâ€™interno di uno zainetto, per poi dirigersi verso lâ€™uscita. Il titolare dellâ€™attivitÃ , avvisato da una cliente che si era accorta della scena, si Ã¨ subito avvicinato allâ€™uomo con l'intenzione di impedire il furto. Vistosi braccato, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 28enne ha colpito con un pugno al volto il titolare dellâ€™attivitÃ .
Contestualmente veniva allertata la sala operativa della Questura che ha inviato sul posto due equipaggi. I poliziotti, impegnati in zona per gli ordinari controlli, raggiungevamo lâ€™attivitÃ commerciale in tempi rapidissimi rintracciando lâ€™uomo sul posto. Questâ€™ultimo veniva quindi tratto in arresto per il reato di rapina impropria e la merce sottratta viva restituita allâ€™avente diritto. Questa mattina, dopo la convalida dellâ€™arresto, al 28enne Ã¨ stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.