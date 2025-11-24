Alanno, sequestrato un cantiere edilizio abusivo [FOTO]

I carabinieri forestali di Alanno hanno svolto un controllo in materia edilizia in comune di Alanno, dove hanno scoperto la presenza di un cantiere edile completamente abusivo. I militari hanno accertato che il proprietario dellâ€™immobile, in assenza del permesso di costruire, aveva incaricato una ditta di effettuare la demolizione di un fabbricato adibito a garage nonchÃ© delle modifiche architettoniche e strutturali su un altro fabbricato adibito a civile abitazione.

I carabinieri forestali hanno quindi sottoposto a sequestro preventivo l'intero cantiere di circa 250 metri quadri, ubicato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ed hanno deferito il proprietario dellâ€™immobile e lâ€™amministratore della ditta esecutrice dei lavori alla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di abuso edilizio, previsto dal DPR 380/2001. Le persone denunciate rischiano lâ€™arresto fino a due anni e lâ€™ammenda da â‚¬ 5164 a â‚¬ 51645.