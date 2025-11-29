Raid punitivo nella notte ad Avezzano, preso e denunciato uno degli aggressori

La polizia dell’Aquila, l'altra notte, ha denunciato un extracomunitario irregolare, responsabile, insieme ad altri due soggetti, di un raid punitivo nei confronti di un connazionale per motivi ancora da chiarire. Nello specifico, gli operatori della squadra volante del commissariato di Avezzano, su indicazione della sala operativa della questura dell’Aquila, si sono recati in un’abitazione all’estrema periferia della città, dove era stata segnalata una violenta lite.

Giunti sul posto, hanno notato tre uomini che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce e abbandonando l’auto utilizzata per gli spostamenti. All’atto dell’inseguimento, però, i poliziotti hanno riconosciuto distintamente uno dei malviventi, già noto alle forze dell’ordine. Tornati sul luogo della presunta lite per ricostruire la dinamica della vicenda, hanno effettuato un accurato sopralluogo e raccolto le dichiarazioni dei testimoni presenti. Dal racconto è emerso che alcuni uomini avevano preso a calci e pugni la porta d’ingresso dell’abitazione, teatro della presunta lite, intimando minacciosamente a un loro connazionale di uscire.

Quando l’uomo, che si trovava nell'appartamento con la propria famiglia, si è deciso ad aprire, uno dei tre gli si è scagliato contro brandendo un coltello di grosse dimensioni. L’atto violento è stato però interrotto dalla presenza in strada dei vicini, attirati dai rumori, e dall’arrivo delle forze dell’ordine. Nell’auto usata dagli autori del raid è stato rinvenuto, e posto sotto sequestro, un coltello di grandi dimensioni corrispondente alla descrizione fatta dalla vittima, che ha sporto querela per l’accaduto.

L’uomo indicato come possessore dell’arma, già sottoposto all’obbligo di dimora nella provincia dell’Aquila con permanenza notturna nel suo domicilio, è stato tempestivamente intercettato, anche con l’ausilio dell’Arma dei carabinieri, mentre rientrava nella propria abitazione e condotto in commissariato per ulteriori accertamenti. Si tratta di un extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti, che è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.