Pescarese di 30 anni arrestato dalla Polizia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio

Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Pescara hanno arrestato un pescarese di 30 anni, incensurato e disoccupato. Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso dei quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, si sono concentrati nel quartiere Villa del Fuoco, ed in particolare su un immobile che, nei giorni scorsi, era stato oggetto di svariate segnalazioni per presunta attività di spaccio, a causa della quale si verificava un viavai di individui dediti al consumo di stupefacenti.

A seguito di mirata attività, quindi, gli investigatori riuscivano ad accedere nell’abitazione ed effettuare una perquisizione, grazie alla quale riuscivano a rinvenire e sequestrare, celati in un mobile della cucina, 6 involucri sigillati contenenti complessivamente circa 140 grammi tra eroina e cocaina. Inoltre, i poliziotti provvedevano a sequestrare anche la somma in contanti di 620 euro, che il trentenne, sprovvisto di redditi leciti, non risuciva a giusitifcare. Per tali ragioni, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.