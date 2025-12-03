Durante un controllo in un b&b la polizia recupera droga e una pistola lanciarazzi

Nellâ€™ambito dellâ€™implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore Carlo Solimene, la polizia nello scorso fine settimana Ã¨ intervenuta in una struttura ricettiva in zona Colli (b&b) per la segnalazione di una giovane ospite che si era resa irreperibile malgrado la conclusione del soggiorno.

Una volta raggiunta la struttura, gli agenti avvertivano un forte odore di cannabis e hanno quindi effettuato una perquisizione della sua camera che ha dato esito positivo. Ãˆ stata infatti rinvenuta sostanza stupefacente, del tipo marijuana e hashish, sia confezionata che in frammenti, per un peso complessivo di oltre 100 grammi, materiale inerenti il consumo degli stupefacenti, una chiave universale nonchÃ© una pistola lancia artifizi perfettamente funzionante.

Tutto il materiale rinvenuto Ã¨ stato sequestrato e messo a disposizione dell'autoritÃ giudiziaria. Gli agenti, a seguito di rapidi accertamenti, sono riusciti a rintracciare la giovane che, da circa una settimana, aveva occupato la stanza: si tratta di una 34enne che, dopo le attivitÃ di rito, Ã¨ stata denunciata per l'illecita detenzione di armi e sostanza stupefacente.