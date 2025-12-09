Importuna i clienti di un bar, la polizia denuncia un 18enne senza fissa dimora

Nellâ€™ambito dellâ€™implementazione dei servizi finalizzati al potenziamento del controllo del territorio, disposti dal questore Carlo Solimene, la polizia di Pescara, nella mattinata di ieri, Ã¨ intervenuta in unâ€™attivitÃ commerciale di corso Vittorio Emanuele II, dove era stata segnalata una persona particolarmente molesta.

Vittima delle condotte del giovane, un 18enne senza fissa dimora, sono stati i clienti dellâ€™esercizio che piÃ¹ volte si sono sentiti rivolgere pesanti apprezzamenti, tanto da richiedere lâ€™intervento delle volanti. Gli agenti sul posto hanno identificato il giovane che, a seguito di una perquisizione, Ã¨ stato trovato in possesso di un taglierino di 16 centimetri e di un arnese atto allo scasso. Condotto in questura, il 18enne Ã¨ stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti allâ€™offesa e allo scasso.