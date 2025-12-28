Montesilvano, controllo del territorio da parte dei carabinieri: il bilancio

Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona e contro il patrimonio in particolare. Il dispositivo messo in campo dalla Compagnia Carabinieri di Montesilvano con il concorso di personale del NAS e delle Compagnie di Pescara, Penne e Popoli, ha coinvolto più pattuglie e si è articolato in diversi posti di controllo, perquisizioni, verifiche su strada e presso esercizi pubblici.

Sono stati controllati 59 veicoli, identificate 88 persone, una delle quali, un 27enne del luogo, denunciato in stato di libertà per possesso, fabbricazione o commercio di materie esplodenti. Quest’ultimo, controllato alla guida della propria autovettura, veniva dapprima trovato in possesso di 4 “ordigni pirotecnici” e di 40 petardi di fabbricazione artigianale. Successivamente, nel corso di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione, venivano rinvenuti e sequestrati ulteriori 4 “ordigni pirotecnici” ed altri 57 petardi, per un peso complessivo di 400 grammi circa di materiale esplodente.

Nel corso delle attività è stato anche rintracciato e deferito in stato di libertà un 36enne, anch’egli cittadino italiano del posto, che lo scorso 26 dicembre, dopo che si era reso autore del danneggiamento seguito da incendio di un portone di un condominio si era allontanato dalla propria abitazione dove era sottoposto all’obbligo di permanenza in casa. L’insano gesto, grazie al pronto intervento di quest’Arma e dei Vigili del Fuoco di Pescara, non aveva causato danni a persone.

È stato altresì effettuato un accesso presso un esercizio pubblico e, sulla scorta delle violazioni rilevate dai militari operanti, sono state elevate contravvenzioni al codice della strada e sanzioni amministrative per un totale di 1.173 euro. CInque ispezioni sono state eseguite nei confronti di altrettanti soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. I controlli, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comandante Provinciale di Pescara per il contrasto ai reati predatori, continueranno anche nei prossimi giorni.