Barman di 31 anni trovato morto in casa a Londra

Un giovane di 31 anni, Matteo Leone, Ã¨ stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, cittÃ in cui lavorava come bartender. Il fatto Ã¨ avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i coinquilini lo hanno trovato privo di sensi. Lanciato l'allarme, in casa sono subito arrivati i soccorritori, ma per il ragazzo, morto probabilmente nel sonno, non c'Ã¨ stato niente da fare. Nell'abitazione sono intervenute anche le autoritÃ locali, per tutti gli accertamenti del caso. All'origine del decesso potrebbe esserci un malore, ma a chiarire le cause della morte sarÃ l'autopsia, di cui si attendono gli esiti.

Il ragazzo, nato in Puglia, aveva a lungo vissuto in Abruzzo e fino all'adolescenza aveva abitato a Castiglione Messer Raimondo, nel Teramano; dopo gli studi si era trasferito a Londra. Il Consolato italiano generale a Londra sta seguendo la vicenda in raccordo con la famiglia, fornendo tutto il sostegno necessario. Il 31enne Ã¨ il figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante dei carabinieri di Pescara Colli, che ha subito raggiunto la capitale britannica. Non si conoscono al momento i tempi di rientro della salma in Italia.

"Profondo cordoglio" viene espresso dalla Asl di Pescara. "La Direzione strategica e tutta la comunitÃ aziendale - si legge - si stringono con sincera partecipazione al maresciallo Leone e alla sua famiglia, colpiti da un dolore improvviso e lancinante. Il maresciallo Leone rappresenta da anni un riferimento autorevole e sempre disponibile per l'ospedale di Pescara, rientrando il nosocomio tra i presidi dell'Arma territorialmente competenti e collaborando con costanza e senso di responsabilitÃ con l'azienda sanitaria. In questo momento di cosÃ¬ grande dolore, il direttore generale Vero Michitelli, unitamente al direttore sanitario Rossano Di Luzio e al direttore amministrativo Francesca Rancitelli, esprime non solo il proprio cordoglio istituzionale, ma anche una vicinanza autentica e rispettosa, condividendo il dolore di un padre, di una famiglia e di una comunitÃ profondamente colpite".