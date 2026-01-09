Nascondono in auto un monopattino e arnesi da scasso: denunciati [FOTO]

Individuati e denunciati a piede libero un 50enne e un 37enne. La scorsa notte, i carabinieri del Nor di Pescara, durante un posto di controllo in via Lago di Capestrano all'incrocio con via Tavo, hanno fermato unâ€™auto di piccola cilindrata, condotta da un 50enne, in compagnia di un 37enne, italiani, residenti a Pescara, entrambi conosciuti alle forze di polizia. La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire allâ€™interno dellâ€™abitacolo un monopattino di marca con matricola abrasa e vari utensili (cacciaviti e martelli), di cui entrambi non sapevano giustificare la provenienza: tutto il materiale rinvenuto Ã¨ stato sottoposto e messo a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.

Questi oggetti potranno essere visionati negli uffici del Nor dei carabinieri di Pescara in via Lago di Borgiano, tuti i giorni dalle ore 8 alle ore13. Per tali ragioni i soggetti venivano condotti negli uffici del Comando Compagnia di Pescara dove, al termine delle formalitÃ di rito, venivano denunciati in stato di libertÃ , a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Pescara per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione in concorso.