Anziana sviene in casa, salvata da due agenti di polizia

Provvidenziale intervento degli agenti di una volante della Polizia di Stato nello scorso fine settimana. In zona S. Donato, alcune persone erano in ansia per le sorti di unâ€™anziana, che vive sola in un appartamento, che da alcune ore non rispondeva al telefono. Gli operatori delle volante, giunti allâ€™indirizzo segnalato, mentre bussavano alla porta, notavano del fumo proveniente dall'interno dellâ€™immobile. Intuendo la situazione di estremo pericolo e non avendo ottenuto risposta, i poliziotti, verificata lâ€™impossibilitÃ ad accedere nellâ€™abitazione dallâ€™esterno, hanno sfondato la porta dâ€™ingresso. Una volta allâ€™interno, dopo aver spalancato le finestre in modo da far disperdere il gas sprigionato da un fornello della cucina rimasto acceso, hanno trovato lâ€™anziana a terra in bagno con il viso sul pavimento, ormai priva di sensi.

Con molta attenzione, i poliziotti hanno soccorso la donna sollecitando lâ€™arrivo di unâ€™ambulanza. I sanitari, subito giunti sul posto, hanno condotto lâ€™anziana presso lâ€™ospedale di Pescara per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco, intervenuti allâ€™interno dello stabile, riscontravano unâ€™elevatissima percentuale di monossido di carbonio nellâ€™aria. Nei giorni successivi allâ€™intervento, la donna ha ringraziato personalmente i suoi due angeli custodi.