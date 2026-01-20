Incendio di Capodanno a Carpineto della Nora, denunciato un 20enne

Si sono concluse con una denuncia a piede libero le indagini sullâ€™incendio divampato nella notte di Capodanno in unâ€™azienda agricola di contrada Versante al Bosco, nel territorio comunale di Carpineto della Nora. Il rogo, sviluppatosi intorno alle 00.15 del 1Â° gennaio, aveva interessato un fienile e una stalla, causando la distruzione delle strutture, la morte di alcuni animali e danni ingenti, quantificati in circa 100.000 euro. Nellâ€™immediatezza dei fatti erano intervenuti carabinieri di Penne e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Pescara e Alanno, che avevano lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza lâ€™area. Nel corso dellâ€™evento era stata inoltre danneggiata una linea della rete elettrica, per la quale era stato richiesto lâ€™intervento della societÃ di gestione per il ripristino del servizio.

Gli accertamenti svolti successivamente dai carabinieri di Civitella Casanova hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dellâ€™incendio. Secondo quanto emerso, il fuoco sarebbe stato innescato dallâ€™accensione di una batteria di fuochi pirotecnici utilizzata per festeggiare lâ€™arrivo del nuovo anno da un giovane presente in unâ€™abitazione prospiciente la struttura agricola, affittata insieme a una nutrita comitiva di amici per la notte di San Silvestro. Le scintille avrebbero raggiunto il fienile, dando origine allâ€™incendio che si Ã¨ poi rapidamente propagato. Determinanti sono risultate la visione delle immagini delle telecamere presenti nella zona e le informazioni raccolte dalle persone presenti, escusse nellâ€™immediatezza dei fatti. Al termine dellâ€™attivitÃ di indagine, un 20enne residente a Pescara Ã¨ stato denunciato a piede libero alla procura di Pescara per incendio colposo e accensione ed esplosione di cose pericolose.