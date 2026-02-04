Controlli anti stranieri tra stazione Porta Nuova e piazza Santa Caterina: tre espulsi e tre daspati

I servizi anti degrado, coordinati e pianificati dal Comando Provinciale dei Carabinieri, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, continuano in tutta la cittÃ . La natura Ã¨ quella di intensificare il controllo del territorio e di riqualificare le aree particolarmente sensibili alla problematica, anche con la collaborazione di altri enti specializzati, come Ambiente Spa, e fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. Oggi le attivitÃ dei Carabinieri si sono concentrate tra la stazione FS di Porta Nuova e piazza Santa Caterina.

In particolare nella zona Porta Nuova sono stati individuati e rimossi diversi giacigli ricavati lungo il perimetro di quella stazione ferroviaria. I controlli sono stati svolti anche in via Piave e piazza Santa Caterina. In tutte aree interessate sono stati altresÃ¬ effettuati ulteriori controlli legati alla sicurezza urbana, al contrasto dellâ€™abusivismo commerciale e per la prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga. Nel corso delle operazioni sono stati espulsi 3 uomini stranieri in quanto irregolari sul territorio nazionale, i quali sebbene non avessero a loro carico precedenti di polizia o penali, sono stati accompagnati alla frontiera perchÃ© non in regola con il permesso di soggiorno. Eseguiti inoltre 3 ordini di allontanamento (Daspo Urbano).