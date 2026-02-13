Violazioni alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sospesa attivitÃ  in un centro scommesse

Proseguono i controlli sul territorio della provincia di Pescara nellâ€™ambito della campagna nazionale di prevenzione e contrasto al gioco dâ€™azzardo patologico promossa dal Comando Generale dellâ€™Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela delle fasce piÃ¹ deboli. In un comune dellâ€™area i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pescara, insieme ai colleghi di Montesilvano, hanno effettuato unâ€™attivitÃ ispettiva nellâ€™ambito di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione del gioco dâ€™azzardo patologico.

Allâ€™esito degli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertÃ alla Procura di Pescara il titolare di una ditta esercente attivitÃ di centro scommesse. Questi Ã¨ ritenuto responsabile di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento allâ€™omessa designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), allâ€™omessa nomina del medico competente e allâ€™omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In considerazione delle gravi irregolaritÃ riscontrate Ã¨ stato adottato il provvedimento di sospensione dellâ€™attivitÃ imprenditoriale ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Nel corso dellâ€™attivitÃ sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro e ammende per complessivi 5.600 euro circa. Lâ€™operazione si inserisce in un piÃ¹ ampio dispositivo di controllo volto a garantire il rispetto delle normative poste a tutela dei lavoratori e a contrastare fenomeni di illegalitÃ connessi al settore dei giochi e delle scommesse.