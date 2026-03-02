Trovato con uno sfollagente telescopico, denunciato per porto di oggetto atto a offendere

Nella serata di ieri i poliziotti di Pescara, durante il normale controllo del territorio, intensificato in questi mesi dal Questore Carlo Solimene, in via Tiburtina, procedevano a sottoporre a controllo un uomo che circolava a bordo di una bicicletta. Fin da subito il soggetto si mostrava agitato e insofferente agli accertamenti di polizia.
Gli agenti della volante decidevano quindi di approfondire le verifiche rinvenendo nella disponibilitÃ della persona controllata uno sfollagente telescopico in ferro della lunghezza di 42 cm da aperto. Attesa la natura offensiva dell'oggetto, il 26enne veniva indagato per il reato di porto di oggetto atto ad offendere e lo sfollagente veniva sequestrato.