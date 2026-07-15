Incendio nella zona di Colle Spirito [FOTO]

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nelle campagne al confine tra Pescara (più precisamente, nella zona di Colle Santo Spirito) e San Giovanni Teatino. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, con le squadre di terra e due elicotteri, la protezione civile e i volontari.

A bruciare, secondo le prime informazioni, sono state le sterpaglie insieme alla vegetazione. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni della zona, ma gli edifici sono stati messi in sicurezza. È stato richiesto anche l'intervento di un canadair.