Turista accusa un malore in mare e annega a Silvi

Tragedia ieri nel tardo pomeriggio sulla costa teramana, dove la giornata estiva Ã¨ stata spezzata dal decesso di una turista: una donna di 75 anni, originaria di Torino, ha perso la vita dopo aver accusato un malore in acqua nelle vicinanze del Lido Venere a Silvi Marina. L'allarme Ã¨ scattato attorno alle 17:30. Secondo le prime ricostruzioni, la bagnante stava camminando a pochi metri dalla riva, con l'acqua che le arrivava all'incirca all'altezza delle ginocchia, quando si Ã¨ improvvisamente accasciata perdendo i sensi.

L'ipotesi principale al vaglio Ã¨ che sia stata colpita da un malore che, facendole perdere conoscenza, l'avrebbe portata all'annegamento. L'intervento del bagnino di salvataggio del Lido Venere Ã¨ stato immediato: l'operatore ha recuperato la donna portandola rapidamente sull'arenile e ha iniziato subito le prime manovre di rianimazione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza 'India' da Silvi e un'auto medicalizzata da Montesilvano, ma i tentativi di massaggio cardiaco non hanno sortito gli effetti sperati.