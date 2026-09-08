Giovane gambiano dopo un anno torna a seminare il panico in via Monte Sirente

A un anno di distanza tiene nuovamente banco una spiacevole situazione che continua a tormentare gli abitanti di via Monte Sirente. Un giovane gambiano questa notte è infatti tornato a seminare il panico nell'area, gridando per ore lungo la strada. Sono intervenuti due volte i carabinieri, ma senza riuscire a prenderlo. Secondo le testimonianze raccolte da PescaraNews.net, l'uomo avrebbe anche minacciato una donna di 70 anni intimandole di dargli 200 euro.

Nell'estate 2025 l'uomo, in stato di ebbrezza, aveva rincorso l'anziana cercando di aggredirla e proferendo parole ingiuriose contro di lei. Lo straniero, mezzo nudo, si era anche messo a urinare nei giardini cortilizi adiacenti, per poi arrampicarsi su un terrazzo. I residenti auspicano una rapida soluzione di questa vicenda, che sta creando serie problematiche di sicurezza.