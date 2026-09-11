A fuoco un locale nel seminterrato di una palazzina, paura a Montesilvano [FOTO]

Alle ore 21 di ieri sera Ã¨ pervenuta alla sala operativa dei vigili del fuoco la segnalazione di un incendio divampato allâ€™interno di un locale tecnico situato nel piano seminterrato di una palazzina adibita a civile abitazione nel comune di Montesilvano. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando Provinciale, supportate da unâ€™autobotte. Il personale ha operato per assicurare lâ€™incolumitÃ degli abitanti, contenendo ed estinguendo le fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento e dei controlli eseguiti si Ã¨ accertata lâ€™assenza di danni strutturali allâ€™edificio. Lâ€™intenso fumo prodotto dallâ€™incendio ha tuttavia interessato diversi ambienti della palazzina, coinvolgendo alcuni abitanti, che successivamente sono stati sottoposti agli accertamenti del caso da parte dei sanitari intervenuti. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto Ã¨ intervenuto anche il personale dei Carabinieri e della Polizia locale di Montesilvano.