Bivacco e alcol sul sagrato della Cattedrale: la Polizia locale sanziona e allontana cinque persone

I controlli della Polizia locale di Pescara hanno toccato oggi anche la zona antistante la cattedrale di San Cetteo. Una pattuglia in servizio che transitava in piazza Garibaldi ha notato la presenza sul sagrato di cinque soggetti, di cui quattro uomini e una donna, che bivaccavano chiassosamente e consumavano bevande alcoliche, attorno alle 11. La loro presenza davanti al luogo di culto impediva la fruibilitÃ dell'area, classificata tra quelle di pregio della cittÃ soggette all'applicazione del cosiddetto Daspo urbano (come previsto nell'apposito Regolamento).

La pattuglia ha sollecitato l'intervento sul posto di altre unitÃ . Una volta arrivati i rinforzi gli agenti hanno proceduto alla identificazione di tutti i presenti che successivamente sono stati sanzionati (ai sensi del decreto legge 14 del 2017) per la loro condotta e quindi sottoposti all'allontanamento dall'area antistante la Cattedrale per un periodo di 48 ore (come prevede la stessa normativa). I cinque hanno un'etÃ compresa tra 39 e 63 anni, sono stati giÃ controllati in passato dalla Polizia locale e hanno numerosi precedenti penali.

Le attivitÃ di questo tipo vanno avanti, non soltanto con il presidio attivo nell'area centrale - che interessa la zona compresa tra piazza Santa Caterina e la stazione ferroviaria - ma anche con controlli in altre zone della cittÃ , come dimostra il servizio svolto stamani dagli uomini del comandante Danilo Palestini: si tratta di interventi finalizzati a contrastare il degrado, derivante dal bivacco, in applicazione delle misure previste dalla normativa vigente.