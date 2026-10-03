Crolla lampione nel centro di Pescara, accertamenti sulle cause

Un lampione Ã¨ crollato in centro, piÃ¹ precisamente nel tratto pedonale di via Cesare Battisti, vicino all'incrocio con via Piave. L'episodio Ã¨ avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte. Sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco. In giornata il palo Ã¨ stato rimosso e l'area Ã¨ stata messa in sicurezza dal personale di Pescara Energia, la societÃ che si occupa della gestione e manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione.

Non Ã¨ chiaro, al momento, se la struttura sia caduta accidentalmente o se si sia trattato di un atto vandalico. Dal Comune fanno sapere che sulle cause sono in corso accertamenti anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Di sicuro c'Ã¨ che questo palo della luce divelto in via Battisti sta facendo parlare non poco di sÃ© per l'assurditÃ della vicenda, che poteva anche trasformarsi in tragedia.