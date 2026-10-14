Sette cuccioli di cane abbandonati a Collecorvino, quattro sono già morti

Sette cuccioli di cane di pochi giorni di vita, con occhi chiusi e cordone ombelicale ancora attaccato, sono stati abbandonati nel pomeriggio di ieri a Collecorvino. Sono stati soccorsi dal servizio veterinario Asl di Pescara e affidati poco dopo a una Balia esperta del Teramano, che si è offerta volontaria per allattarli. Purtroppo, viste le gravi condizioni di salute fortemente compromesse dall’abbandono, questa notte quattro di loro non ce l’hanno fatta. Rimangono tre cuccioli che stanno lottando fra la vita e la morte e la Balia sta facendo tutto il possibile per salvarli.

L’associazione Enpa Pescara sporgerà formale denuncia alla Procura della Repubblica a carico di ignoti, chiedendo l’avvio delle indagini. “Casi come questi non sono solo sporadici, ma nell’area Vestina succedono molto spesso, quasi ogni anno. È giusto smuovere le coscienze, risalire ai trasgressori e punirli”, si legge in una nota. Adesso c’è bisogno di aiutare la Balia Volontaria con donazioni di traversine e latte in polvere. Chiunque volesse contribuire può contattare la Balia al numero ‪351/6724161‬, oppure la referente Enpa sull’area Vestina 391/1060752.