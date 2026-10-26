Furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nei guai due uomini

I carabinieri di Miglianico hanno eseguito lâ€™Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 26enne e di un 52enne residenti in provincia di Pescara, indagati per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. I fatti risalgono al 21 giugno 2026 quando una coppia residente nella provincia di Chieti denunciava ai carabinieri di Miglianico che dopo aver partecipato ad un ricevimento presso un ristorante del posto, dove avevano lasciato la propria autovettura in sosta allâ€™interno del parcheggio della struttura, constatavano che previa effrazione di un deflettore del veicolo, gli era stata asportata una borsa con allâ€™interno effetti personali e le carte postepay, poi indebitamente utilizzate per effettuare diversi prelievi bancomat e acquisti, per un valore complessivo di oltre 1500 euro.

Al fine di individuare gli autori delle condotte delittuose, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno acquisito e analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti sia nellâ€™area del luogo dove si era consumato il furto, sia nei luoghi in cui risultavano effettuate le transazioni indebite. Gli accertamenti investigativi sono stati indirizzati, di conseguenza, allâ€™identificazione dei soggetti ripresi dai sistemi di videosorveglianza e mediante comparazione dei fotogrammi estratti con i cartellini segnaletici presenti nelle banche dati delle Forze dellâ€™Ordine Ã¨ stato possibile attribuire lâ€™identitÃ dei soggetti, giÃ noti per precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

In relazione agli elementi emersi in fase investigativa il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Chieti, ha ritenuto di accogliere la proposta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ritenendo concreto ed attuale il pericolo che gli indagati commettano delitti della stessa specie di quelli per cui si Ã¨ proceduto, evidenziando una loro spiccata inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio e denotando lâ€™esistenza di un modus operandi non occasionale, bensÃ¬ espressione di una stabile disponibilitÃ a delinquere per finalitÃ di immediato profitto economico. Gli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare, anche a distanza, con persone diverse da quelle che con loro coabitano, presso i rispettivi domicili.