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La Finanza scopre 13 tonni rossi pescati di frodo: sequestrati e distrutti circa 300 kg

Individuato e fermato, in prossimitÃ  dellâ€™uscita del porto fluviale di Pescara, un gommone da diporto diretto verso il largo

Redazione
Cronaca
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La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto 13 tonni rossi pescati di frodo. Lâ€™operazione, volta a contrastare la pesca illegale lungo la fascia costiera regionale, ha portato al sequestro di unâ€™ingente quantitÃ  di tonno rosso, pescato in violazione delle norme di settore. Nei giorni scorsi le vedette V.1313 e V.909 hanno individuato, in prossimitÃ  dellâ€™uscita del porto fluviale di Pescara, un gommone da diporto diretto verso il largo, nonostante le pessime condizioni meteo marine. Gli equipaggi, insospettiti dalla condotta, si sono nascosti tra i pescherecci ormeggiati nel canale dâ€™ingresso in attesa del rientro del gommone in porto. 

Dopo circa un'ora e mezza il natante, che procedeva a velocitÃ  sostenuta nel tentativo di risalire il fiume, Ã¨ stato intercettato e fermato. Lâ€™intuizione si Ã¨ rivelata corretta: dallâ€™ispezione a bordo sono stati rinvenuti 13 esemplari giovani di tonno rosso accuratamente occultati in un vano sottocoperta. Il pescato (circa 300 kg) Ã¨ stato periziato dai medici del Servizio Veterinario della locale Asl che, giudicandolo non edibile, ne hanno disposto la distruzione, effettuata il giorno successivo nel locale centro di raccolta autorizzato.

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