Morto Giacomo Iannone, ha fatto ballare intere generazioni con la sua discoteca “Honeypot”

Si è spento all'età di 84 anni Giacomo Iannone, imprenditore che per quasi tre decenni ha fatto ballare intere generazioni con la sua discoteca “Honeypot”. I funerali si svolgeranno lunedì 2 novembre alle ore 12 nella chiesa della Madonna del Carmine a Spinete, in provincia di Campobasso, dove l’uomo sarà poi sepolto. Il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, dichiara quanto segue:

"Con Giacomo Iannone se ne va un gigante del mondo della notte. La discoteca Honeypot è stata un punto di riferimento per l'intrattenimento non solo nella nostra regione. Un locale raffinato capace di attrarre personalità di rilievo internazionale e alle cui serate tutti ambivano a partecipare. Per anni è stato presidente del Silb Pescara, l'associazione dei locali da ballo aderenti alla Confcommercio, e anche in questa veste si è distinto per garbo e competenza cercando di elevare il livello di tutti i locali in termini di sicurezza e combattendo tutte le forme di abusivismo nel settore. Ci lascia un grande dirigente della nostra associazione e un imprenditore illuminato che ha segnato un'epoca irripetibile".